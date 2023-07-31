İznik, Elmalı Mahallesi Alıç Yaylası 4. Karakucak Güreşleri muhteşem bir katılım ve kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Şölen, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla başladı. Daha sonrasında Karakucak güreşlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Orhangazi Batum Derneği Folklor Ekibi ve İznik Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehter Takımı, İznik Halkına eşsiz ezgileri ve marşlarıyla coşku yaşattı.

İznik Belediyesi’nin ev sahipli yaptığı Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşleri İznik Kaymakamlığı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve Elmalı Muhtarlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşti.

İznik Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde iş adamları arasında yapılan açık arttırmada güreş ağlığını Kaymak Beton Sahibi İş adamı Nizamettin Kaymak’tan Yüksek İnşaat sahibi Kadir Yüksek 800 bin liraya aldı. Böylece 2024 yılı Alıç Yaylası Güreşlerinin yeni ağası Kadir Yüksek oldu.

Elmalı Alıç Yaylası Karakucak Güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalara güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Tüm müsabakaları heyecanla takip eden seyircilerin heyecanı baş pehlivanlık müsabakalarında ikiye katlandı. Güreşen Başpehlivanlar seyircilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, Önceki Dönem Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, güreşçiler, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dereceye giren pehlivanlara madalyalar protokol tarafından takdim edildi.