Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi Dört yol kavşağında yol kontrolü gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphelendikleri aracın A.U. isimli sürücüsünün üzerinde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramada ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca Hayrabolu Çerkezmüsellim Mahallesinde şüphelenilen O.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Üzerinde tabanca ele geçirilen 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.