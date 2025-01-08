Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz bir haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Gönen, Havran ve İvrindi ilçesinde meydana gelen 25 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 29 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda; 105 gram kubar esrar, 60 kök kenevir bitkisi, 37 gram metamfetamin, 30 gram kenevir tohumu, 9 gram kokain, 6 gram bonzai, 5 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir dijital materyal ve 16bin 290 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha