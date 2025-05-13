Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 30 litre sahte şarap ile 2 adet fermantasyon aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.