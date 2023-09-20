Jüpiter gezegeni halkaları ile güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir. Bir yıldıza benzer, ancak yanmaya başlayacak kadar büyük olmadı. Dönen bulut şeritleriyle kaplıdır. Yüzlerce yıldır devam eden Büyük Kırmızı Leke gibi büyük fırtınaları var. Jüpiter bir gaz devidir ve katı bir yüzeye sahip değildir, ancak Dünya büyüklüğünde katı bir iç çekirdeğe sahip olabilir. Jüpiter’in de halkaları vardır, ancak çok iyi göremeyecek kadar zayıflar.

Jüpiter’in Atmosferi ve Dönüşü

Jüpiter’in bilim adamlarını şaşırtan uzun bir tarihi vardır – Galileo Galilei’nin Dünya’nın ötesindeki ilk uyduları bulduğu 1610 yılına kadar. Bu keşif, evrene bakışımızı değiştirdi.

Güneş’ten beşinci sırada olan Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegendir – diğer tüm gezegenlerin toplamının iki katından daha büyüktür. Jüpiter’in tanıdık çizgileri ve kıvrımları aslında hidrojen ve helyum atmosferinde yüzen soğuk, rüzgarlı amonyak ve su bulutlarıdır. Jüpiter’in ikonik Büyük Kırmızı Lekesi, yüzlerce yıldır kasıp kavuran, Dünya’dan daha büyük dev bir fırtınadır.

Jüpiter gezegeni her 10 saatte bir (bir Jüpiter günü) döner, ancak Güneş’in bir yörüngesini (bir Jüpiter yılı) tamamlaması yaklaşık 12 Dünya yılını alır.

Jüpiter’in Büyük Kırmızı Lekesi, Dünya’nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde ve yüzyılı aşkın süredir şiddetlenen devasa bir fırtınadır. Jüpiter, bildiğimiz şekliyle yaşamı destekleyemez. Ancak Jüpiter’in uydularından bazılarının kabuklarının altında yaşamı destekleyebilecek okyanuslar vardır.

Biliyor Muydunuz?

Dış güneş sistemine ve ötesine bir uzay aracını fırlatacak kadar güçlü roket yok. 1962’de bilim adamları, uzay aracını güneş sisteminin en uzak bölgelerine fırlatmak için Jüpiter’in yoğun yerçekimini nasıl kullanacaklarını hesapladılar. O zamandan beri daha uzağa ve daha hızlı seyahat ediyoruz.

Jüpiter’in Yapısı ve Yüzeyi

Jüpiter, güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir.

Jüpiter gezegeni bir gaz devidir. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan yapılmıştır.

Jüpiter çok kalın bir atmosfere sahiptir.

Jüpiter’in halkaları var ama görülmesi çok zor.

Jüpiter’de Zaman

Jüpiter’de bir gün sadece 10 saat içinde geçiyor.

Jüpiter’de bir yıl, 11,8 Dünya yılıyla aynıdır. BiP ve Anadolu Üniversitesi’nden iş birliği

Jüpiter’in Komşuları

Jüpiter’in 79 onaylanmış uydusu var.

Jüpiter, Güneş’ten beşinci gezegendir. Bu, Mars ve Satürn’ün Jüpiter’in komşu gezegenleri olduğu anlamına gelir.

Jüpiter’in Hızlı Tarihi