İddiaya göre, Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, 21 yaşındaki Hamza H. tarafından 16 yaşındaki N.G. zorla evine götürülüp alıkonularak cinsel istismara maruz bırakıldı.

N.G., annesi S.G'nin polise başvurması sonucu, 26 Ağustos'ta zorla tutulduğu evden kurtarıldı. Hamza H. gözaltına alındı ve üzerine "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", "tehdit", "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlamaları yöneltilerek tutuklandı.

Ayrıca, zanlının anne ve babası da "kasten yaralama" ile "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından soruşturma altına alındı. "İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarına dair yakalama kararı olduğu tespit edildi. Ancak, işlemlerinin ardından hakimlik tarafından serbest bırakıldı.