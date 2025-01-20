M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında öğle saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Seferlerin durdurulduğu Küçükyalı İstasyonu’nda da metro kullanamayan vatandaşlar, istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimizde aksama meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesiyle seferlerimiz normale dönmüştür” denildi.