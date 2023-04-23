Adana Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası, “Güçlü Kadın Güçlü Adana” mottosuyla eğitim veriyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası iş birliği ile mesleklerde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve sanayide kadın istihdamını artırmak için "Güçlü Kadın Güçlü Adana" Projesi’ne devam ediyor. Bu kapsamda 3 günlük İSG, Kalite Kontrol, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet eğitimlerinin ikincisini düzenlendi.

Proje kapsamında sanayide kadın istihdamını artırmak amacı ile kadınların üretkenliğini artırabilmek için, eğitimden istihdama her türlü desteğin verilmesi amaçlanmıştır. Sanayideki vasıflı eleman ihtiyaçlarını göz önüne alarak mesleği olmayan, işsiz veya iş bulamadığı için mesleğini yapamayan kadınlara yönelik Adana Büyükşehir Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşbirliği ile ‘‘Ücretsiz Mesleki Sertifikalı Eğitim Programları’’ düzenleniyorr. Bu kapsamda 02-04 Ocak 2023 tarihinde eğitimlere katılan ve başarılı olan 15 kadın Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde Vida Kalite Kontrol biriminde istihdam edildi.

10 Nisan 2023 tarihinde Adana Makine Mühendisleri Eğitim Salonu’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyologu Elif Uras tarafından verildi. Eğitim kapsamında; toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddetin türleri, şiddetin etkileri ve başvuru mekanizmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.