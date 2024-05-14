Orta Doğu’nun önde gelen fintek organizasyonlarından ‘Seamless Dubai’ kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara Türkiye’nin önde gelen fintek markaları katılım sağladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde 24’üncü kez düzenlenen ‘Seamless Dubai’ kapılarını ziyaretçilerine açtı. Organizasyonda, Türkiye’yi, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) öncülüğünde kurulan Türk Pavilyonu’nda yer alan 8 marka temsil ediyor. 750 firma ve 500 konuşmacının katıldığı fuara 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Seamless Middle East 2024, ödemeler, fintek, bankacılık, perakende, e-ticaret ve dijital pazarlama dahil olmak üzere çeşitli sektörler için bir buluşma noktası görevi görüyor.

”Ülkemizin güçlü fintek ekosistemini anlatmaya devam edeceğiz”

Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika’nın önde gelen uzmanlarını, finansal kurum temsilcilerini, teknoloji girişimcilerini ve yatırımcıları bir araya getiren Seamless Dubai’de Türkiye ilk defa milli katılım ile temsil ediliyor. Fuarda Payfix ve İninal gibi Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketleri de yer alıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Payfix Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yazgan, 700’den fazla firmanın katılım sağladığı fuarda Türkiye’yi temsil etmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, ”Fuarda ülkemizi temsilen Payfix olarak yerimizi almanın haklı gurunu yaşıyoruz. Şirket olarak bu ve bunun gibi küresel organizasyonların ülkemize katacağı katma değerin farkındayız. Ülkemizin güçlü fintek ekosistemini ve Payfix’in vizyonunu bu tür platformlarda anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

”Fuar Türkiye-BAE arasındaki fintek ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak”

Yoğun katılımın olduğu organizasyonun Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki fintek ekosisteminin gelişmesine büyük bir katkı sağlayabileceğini belirten Erhan Yazgan, “Dubai, yalnızca BAE’nin değil Orta Doğu’nun da fintek alanında öncü merkezi konumunda. Özellikle ödeme ve elektronik para hizmetleri alanında gelişmelerin merkezi olarak bölgesel etkin işbirliklerini sağlayacak bir pozisyonda bulunuyor. Bu fuar söz konusu fintek hizmetlerini en etkili olarak sunan şirketlerimizin BAE ve diğer bölge finansal piyasalarında marka bilinirliğini en üst seviyeye çıkararak oluşacak yeni ortak çalışma projeleri ile bölgedeki pazar payını yükseltmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

25 binden fazla ziyaretçinin yüzlerce firma ve start-up ile buluşacağı fuar, Orta Doğu pazar dinamiklerine odaklanarak finansal teknoloji sektöründeki gelişmeleri katılımcılarla tartışmayı amaçlıyor. B2B görüşmelere ve sektörün geleceğine yön verecek panellere sahne olacak organizasyon 16 Mayıs’a kadar devam edecek.