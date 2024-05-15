T.C.

BURSA11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45085062-2023/368-Ceza Dava Dosyası

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/368 Esas, 2023/475 karar sayılı ilamı ile sanık Necati ve Tülin oğlu, 04/07/1978 Adana doğumlu, Elazığ merkez Yukarıdemirtaş mah/köy nüfusunda kayıtlı, 43222082430 T.C. Kimlik Nolu Halit ULUADAM hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hakkında 4 Yıl 2 Ay Hapis ve 87.540,00 TL Adli Para Cezası verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olması nedeniyle 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Gerekçeli Kararın tebliği, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.