Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin i haftasında Danilos Pizza, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol’a 87-65 mağlup oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Duhan Köyiçi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu, Süleyman Tepe

Danilos Pizza: Destanni Henderson 19, Ferda Yıldız 5, Sümeyye Özcan, Gizem Mürüvet Uca 3, Hande Çelebi, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2, Vionise Pierre Louis 12, Beatrice Mompremier 4, Terezia Palenikova 20

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bodrum Basketbol: Jasmine Monique Thomas 8, Melis Gülcan 6, Aslı Çil 2, Fatma Nur Şimşek, Başak Gemalmaz, Pelin Derya Bilgiç 6, Bilge Kayar, Laura Juskaite 7, Gizem Tüzün 5, Yağmur Kübra Taşar 21, Yueru Li 20, Tina Krajisnik 12

Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı

1.Periyot: 19-22 (Bodrum Basketbol lehine)

Devre: 31-35 (Bodrum Basketbol lehine)

3.Periyot: 43-59 (Bodrum Basketbol lehine)

Kaynak: iha