Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, bu yıl da Kocaeli’de birbirinden özel etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Müze Müdürlüğü iş birliğinde "Kocaeli Kadınları Müzede" etkinliği gerçekleştirildi. Anne Şehir Merkezleri’nden hizmet alan kadınlar ve çocukların katılımıyla hayata geçirilen etkinlikte, kültürel mirasın izlerini taşıyan sergiler, eğitici söyleşiler ve atölyeler yer aldı. Etkinliğin açılışında yer alan "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi, çocukların Türkçeye dair farkındalıklarını ortaya koydukları öğretici çalışmalar dikkat çekti. Ziyaretçiler, dilimizin kültürel derinliğini çocuk gözüyle keşfetmenin keyfini yaşadı.

Modern çağda ebeveyn olmak üzerine söyleşi

Program dahilinde Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu tarafından gerçekleştirilen "Modern Çağda Ebeveyn Olmak" başlıklı söyleşi, dijital çağda ebeveynliğin getirdiği zorluklara ışık tuttu. Psikolog Saraçoğlu, günümüz ebeveynlerinin bilgi bombardımanı altında kaldığını belirterek, "Günümüzde ebeveynler, her konuda farklı uzman görüşleri ve içerikler arasında sıkışıyor. Bu da anne babaların çocuklarının gerçek ihtiyaçlarını fark etmesini zorlaştırıyor. Oysa sağlıklı ebeveynlik, her bilgiyi uygulamak değil; kendi çocuğunu anlayarak, bağ kurarak ilerlemektir. Rehber ebeveyn; sınır koyarken sevgiyle yaklaşan, ekranı yasaklamak yerine birlikte anlamlandırmayı seçen kişidir. Çocuğun dijital dünyayla kurduğu ilişkiyi yargılamadan gözlemlemek, merakla dinlemek ve birlikte düşünmesini sağlamak çok değerlidir." dedi.

Etkinlik süresince çocuklar için masa oyunları, akıl ve zekâ etkinlikleri, sanat ve boyama atölyeleri düzenlendi. Minikler hem eğlenip hem öğrendikleri keyifli bir gün geçirdi.