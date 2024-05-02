3. Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl temsilcisi Kafkasspor, oynadığı 28 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, topladığı 47 puanla ligi 5. sırada tamamladı. Rakip fileleri 37 kez sarsan Kafkas Kartalı kalesinde ise 30 gol gördü.

Yavuz İncedalın’ın ardından Teknik Direktörlük görevine getirilen İsmail Güldürün ile müthiş bir çıkış yakalayan ekip, Güldürün’in idaresinde oynanan son 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu maçlarda 15 gol atan ekip, kalesinde 8 gol gördü.

Benzer istatistiklere sahip olan 52 Orduspor ise bugüne kadar oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 40 kez havalandıran ekip kalesinde ise 28 gol gördü. 48 Puan alarak ligi 4. Sırada tamamlayan 52Orduspor Play Off’ta Kafkasspor’un rakibi oldu.

ELENEN VEDA EDECEK

Bu akşam başlayacak Play Off 1. Tur karşılaşması tek maç olarak oynanacak. 90 dakikalık karşılaşmada üstün olarak taraf bir üst tura yükselecek. Maçın berabere bitmesi durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik olması durumunda penaltı atışları yapılacak.

Turu geçen ekip, Ayvalıkgücü-Edinerspor maçının galibi ile 2. Tur karşılaşması oynayacak. Bu tur ise 2 maç üzerinden oynanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELELER

52Orduspor ve Kafkasspor ligler tarihinde sadece 2 kez karşı karşıya geldi. Bu yıl oynanan 2 karşılaşmada ev sahibi ekipler kazanan taraf oldu. Ordu’da oynanan maçı 52Orduspor 7 dakikada bulduğu gollerle 3-1 kazanırken, İnegöl’de oynanan maçı ise Kafkasspor 1-0 yenmeyi başardı.

52ORDUSPOR-KAFKASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

2.lige yükselme Play Off 1. Tur karşılaşması TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı M.Ali Özer, Ö.Kağan Çalışır ve Arif Dilmaç hakem üçlüsü yönetecek.