3. Lig Temsilcgisi Kafkasspor, Afyon’da devam eden hazırlık kampları çerçevesinde oynadığı, bulunduğu grubun favorisi olan Orduspor’u 1-0 yendi.

Bu yıl Bursa’yı 3. Lig 1. Grupta temsil edecek olan İnegöl ekibi Kafkasspor, Afyon kampının 3'üncü hazırlık maçını 3. Lig 2. Grup favorilerinde olan Orduspor ile hazırlık maçı yaptı. Maça tutuk başlayan 3.lig temsilcimiz Kafkasspor, 20.dakikada Orkan Çınar’ın attığı golle 1-0 öne geçti.İlk yarı bu sonuçla sona ererken ikinci devrede her iki taraftanda gol sesi gelmedi.