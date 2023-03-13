İnegöl Akhisarspor’un ligden çekilmesi nedeniyle BAL Ligi 14. Haftada hükmen galip sayılan Kafkasspor, lider Gebzespor’un mağlup olması nedeniyle gizli lider durumuna geldi. Liderle arasında 1 puan fark kalan Kafkasspor’da büyük sevinç yaşanıyor.

3. Lige çıkma mücadelesi veren İnegöl temsilcisi Kafkasspor hedefine bir adım daha yaklaştı. Altınova Belediyespor – Gebzespor karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi olunca 14. Grupta zirve hepten karıştı. Gebzespor 42 puanda kalırken, Kafkasspor ve Altınova Belediyespor’un puanları 41’e yükseldi.

Kafkasspor Altınova Belediyespor ile oynadığı 2 karşılaşmayı kazandığı için ikili averajda önde bulunuyor. Ayrıca lider Gebzespor’un İnegöl’e gelecek olması da Kafkasspor’u gizli liderlik koltuğuna oturtmuş oldu. İnegöl temsilcisi Kafkasspor tüm maçlarını kazanması durumunda grubu lider olarak tamamlayacak.

Ligin bitmesine 8 hafta kala yakalanan bu avantajı daha iyi noktalara getirmek isteyen Kafkaspor, bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Kavacıkspor’u ağırlayacak. Lider Gebzespor ise son haftaların en çok puan toplayan takımı Nilüfer Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Altonova Belediyespor ise İstanbul takımı Nişantaşıspor’un konuğu olacak.