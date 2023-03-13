Türkiye seçim atmosferine girdi. Siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı bugün itibariyle başlıyor. İşte partilerin aday adaylığı için istediği şartlar...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sadece 62 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra milletvekilliği seçimi deyapılacak olan seçimler öncesinde partilerde çalışmalar hızlandı. Bu nedenle milletvekili aday adayı olmak isteyenler, tercih ettikleri partilere akın etti. Aday adaylığını kabul etmeye başlayan partilerin istediği şartlar ve detaylar...

AK Parti

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başlayacak.

Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor.

MHP

MHP'de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta sona erecek.

Genel merkezde hazırlıklar tamamlandı, müracaat formları basıldı. Aday adayları, MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edebilecek.

Başvuru ücreti olarak adaylardan 3 bin lira alınacak. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan ise aidat alınmayacak. Adaylar merkezi yoklama ile belirlenecek.

CHP

CHP milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da bugün başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

Saadet Partisi

Erkekler için 15 bin TL, kadın ve gençler için 10 bin TL, engelli vatandaşlar için 5 bin TL başvuru ücreti belirledi. Deprem Bölgesindeki iller için aday adaylığı katkı payı alınmayacak.

HDP

Adaylık başvuru ücreti henüz ilan edilmedi ancak 15 bin TL olması, kadın ve engelliler için pozitif ayrımcılık uygulanması bekleniyor.

İYİ Parti

Milletvekili aday adayı başvuru ücreti kadın ve erkeklerde 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Engelli ve gazilerden ise ücret alınmayacak.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi milletvekili adaylığı için başvuru ücreti erkekler için 7 bin 500 TL, kadınlar için ise 5 bin TL. Deprem bölgesinde olanlar ya da depremden etkilenenlerden ise ücret alınmayacak.

Milletvekili olmak için aranan şartlar

Türkiye’de milletvekili olabilmek için 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı ve seçme hakkına sahip olan herkes aday olabilir.

Ayrıca adayların siyasi parti üyesi olması gerekiyor. Milletvekili adayları aynı zamanda seçim bölgesinde ikamet etmeli veya seçmenlerin kayıtlı olduğu seçim çevresinde seçmen niteliğini taşımalıdır. Ancak, belirli suçlardan hüküm giymiş kişiler milletvekili adayı olamazlar. Bunun yanı sıra, bazı özel koşullar da bulunabilir. Örneğin, askeri personel milletvekili adayı olmak istediklerinde görevlerinden istifa etmeleri gereklidir.

Siyasi partilerin aldığı Hazine yardımları

Öte yandan partilerin bu sene ne kadar Hazine yardımı alacağı da belli oldu.

TBMM'ye sunulan bütçeye göre 2023'te AK Parti 1 milyar 961.3 milyon, CHP 1 milyar 43,9 milyon Hazine yardımı alırken, MHP'ye 170.5 milyon, HDP'nin alacağı miktar 539.5 milyon TL oldu. İyi Parti’ye ise 153.1 milyon lira Hazine yardımı yapılacak.