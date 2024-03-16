Son haftalarda 3 puana hasret kalan Kafkasspor, Kayseri ekibi Talasgücü Belediye karşısında haftalardır yaşadığı şanssızlığı üzerinden atmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Karabük İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Play-Off yolunda avantaj yakalamak için rakibini yenmeye çalışacak.

Bugüne kadar oynadığı 21 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik alan ekibimiz 6 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Rakip fileleri 23 kez havalandıran Kafkas Kartalları, kalesinde de yine 23 gol gördü. Ligde 31 puanla 7. Sırada yer alan temsilcimiz, play-off hattından sadece 2 puan geride bulunuyor.

Sezona iyi başlangıç yapamayan Talasgücü Belediye ise play-off hattından 8 puan geride yer alırken, küme düşme hattının ise 7 puan üzerinde bulunuyor.

Kayseri ekibi bugüne kadar oynadığı 22 maçta 8 galibiyet alırken, 1 maçta berabere kaldı. 13 kez rakiplerine boyun eğen ekip, attığı 24 gole karşılık kalesinde ise 36 gol gördü.

25 puanla ligde 11. Sırada yer alan Talasgücü Belediye kendi sahasında 21 Ocak tarihinden beri galibiyet alamadı. Son 7 haftada 2 galibiyet 5 mağlubiyet alan ekip, iki maçını da deplasmanlarda kazandı.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

17 Mart Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi yanında ki yan sahada oynanacak olan maç saat 14.00’de başlayacak.