İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın iddialarına yönelik bir video yayınladı.

Özışık videoda, Ali Mahir Başarır’ın kardeşi gazeteci Süleyman Özışık’ı yönelik İnegöl Belediyesi'nden aldığı iddia edilen yüklü miktardaki para ile kendisine İçişleri Bakanlığı tarafından koruma verildiğine yönelik açıklamalarına cevap verdi.

Usta gazeteci Özışık açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“Ya Ali Mahir Başarır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Sen ki Süleyman Özışık’ın İnegöl Belediyesinden 1 milyar lira para aldığını söylediğinde onun TC kimlik numarasını da sosyal medya hesabından yayınlamıştın, hatırladın mı? Şimdi kendini yırtıyorsun. Benimle ilgili özel bilgiler paylaşılıyor diye. Sen ki Süleyman Soylu’ya bağırıyordun, kendini yırtıyordun. Ey Süleyman Soylu sen bu Hadi Özışık’a niye koruma verdin diye. Süleyman Soylu bana koruma vermemişti. Devlet ben tehdit edildiğim için Süleyman Soylu bakan olmadan önce bana koruma vermişti. Ve ben senin gibi bana tahsis edilen o çakarlı aracı eşime, dostuma, yakınıma, arkadaşıma tahsis etmedim. Ben o çakarlı aracın ikincisini bile almadım biliyor musun.”