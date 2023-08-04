TFF 3. Ligde mücadele edecek olan İnegöl temsilcisi Kafkasspor bir kanat oyuncusunu daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz yıl Bursa ekibi BAL Ligi takımlarından Zaferspor forması giyen 22 yaşında ki Hafız Görkem Vardar kendisini yeşil-siyah beyazlı yapan formayı üzerine geçirdi. Genç futbolcuyu tanıyalım..

Hafız Görkem Vardar 26 Kasım 2001 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Uzun yıllar. Zaferspor alt yapısında yetiştikten sonra Elmasbahçeler ve Doğucücüspor’la yolu kesişen genç oyuncu geçtiğimiz yıl tekrardan yetiştiği Zaferspor’a döndü.

23 maçın 22’sinde maça 11’de başlayan ve toplamda 1911 dakika sahada kalan Görkem Vardar, bu maçlarda 7 gol ve 5 asist üretme başarısını gösterdi.

22 yaşında ki genç oyuncu Kafkasspor İdari Menajeri Serdar Şenvardar’ın da hazır bulunduğu törende kendisini Kafkasspor’lu yapan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sonrası son yılların en başarılı kulüplerinden birine geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen genç kanat oyuncusu, “Kafkasspor sürekli zirveye oynayan bir kulüp. Bana davet geldiğinde inanılmaz mutlu oldum. İlk profesyonel imzam. Bana inanan başkanımız Celal Ter ve yönetim kuruluna , teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Büyük Kafkasspor taraftarının karşısına çıkacağım için heyecanlıyım” dedi.

Kafkasspor İdari Menajeri Serdar Şenvardar ise uzun süredir takip ettikleri genç yeteneği kadrolarına katmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, “Kafkasspor gençlerine güvenen güzide bir kulüp. Bursa hatta Türkiye’nin en iyi alt yapı okullarından biri bizde. Bir taraftan genç yetenekleri yetiştirirken diğer yandan yeteneklerini keşfettiğimiz oyuncuları da kadromuza dahil ediyoruz. Hafız Görkem Vardar kardeşimizde geçtiğimiz yıl çok güzel bir sezon geçirdi. Geniş kadromuzda kendisini ispat edip Kafkasspor’un başarısında önemli pay sahibi olmasını diliyoruz. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.