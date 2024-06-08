Kağıthane Belediyesi 22 farklı branşta 4 ile 16 yaş arası öğrencilere eğitimler veriyor. Eğitim alan çocukların programda hem eğlenceli aktivitelerle zaman geçirmelerini, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Kağıthane Belediyesi tarafından 22 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde çocuklar ve gençlere bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla sosyalleşecekleri eğitimler veriyor. Öğrenciler diledikleri 2 farklı branştan eğitim alabildikleri programda, çocukların hem eğlenceli aktivitelerle zaman geçirmelerini, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

22 branştan eğitim alabilecekler

Yaz Spor Okulları’na başvurmak isteyen 4 ile 16 yaş arası öğrenciler, Basketbol, Masa Tenisi, Tenis, Satranç, Futbol, Hentbol, Okçuluk, Boks, Tekvando, Karate, Voleybol, Futsal(salon futbolu), Jimnastik, Atletizm, Güreş, Yüzme, Buz Pateni, Wushu, Badminton, Dart, Engelli Yüzme ve Engelli Basketbol olmak üzere toplam 22 branştan branşlarında eğitim alabilecekler.

Yaz Spor Okulları’na başvuru yapmak isteyen veliler, Yahya Kemal Spor Tesisi veya Hamidiye Spor Tesisine müracaat ederek gerçekleştirebilecekler. Yüzme Kayıtları ise kagithane.istanbul adresinden online olarak yapılacak.

Kayıtlar ise 08 Haziran Cumartesi günü Saat 10.00’da alınmaya başlanacak. Öğrenciler, 0212 294 32 32 ve 0212 295 66 11- 12 çağrı merkezlerini arayarak program hakkında bilgi alabilirler.