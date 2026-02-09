Uygulama kapsamında her ayın ilk cumartesi günü, Kâğıthane'nin tüm mahallelerinden belirlenen noktalardan hareket eden servis araçları Ayazağa, Hasdal ve Kilyos mezarlıklarına ulaşım imkânı sunuyor. Ziyaretlerin ardından vatandaşlar aynı güzergâh üzerinden ilçeye geri dönüyor. Özellikle özel aracı bulunmayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan hizmet, yoğun ilgi görüyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ücretsiz mezarlık servisinin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, 'Hemşehrilerimizin sevdiklerinin kabirlerini ziyaret edebilmeleri için bu hizmeti düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve memnuniyeti bizim için her zaman önceliklidir. Ebediyete irtihal eden tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ücretsiz mezarlık servisiyle ilgili güzergâh ve sefer saatlerine dair detaylı bilgiye, Kağıthane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0212 294 20 46 numaralı telefonu üzerinden ulaşılabiliyor.