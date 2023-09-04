Meydana gelen silahlı çatışmada iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Korkunç olay, Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'ta gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden başlayan tartışma silahlı bir çatışmaya dönüştü ve üç kişi vuruldu.

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, çatışma sırasında hayatını kaybeden bir kişiyi teşhis etti ve diğer yaralıyı ambulansa alarak tedavi için hastaneye taşımak üzere hazırlıklara başladı.

Ancak, bu korkunç olayın daha da vahim bir boyuta ulaştığı anlar yaşandı. Ambulansta kalp masajı yapılırken, bir grup saldırgan, sağlık görevlilerinin gözü önünde yaralıyı yeniden vurarak öldürdü. Bu saldırı sonucu, ambulans içerisindeki yaralı hayatını kaybetti.

Diğer yaralı ise hemen Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi ve tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri hızla harekete geçti ve üç şüpheliyi gözaltına aldı.