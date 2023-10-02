Karayolu seyahat firması Kâmil Koç, yolculuğa konfor katan dijital yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Firma, kendi geliştirdiği ve özgün altyapısı ile sektörde ilklerden biri olan Kâmil Koç Multimedya uygulamasını araçlarında hizmete aldı.

Türkiye önde gelen yolcu taşımacılığı markalarından Kâmil Koç, 97 yıllık yol serüvenine yenilikler katmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana seyahat sektöründe hizmet kalitesinin yükselmesinde rol oynayan Kâmil Koç, yolculukları keyfe dönüştüren yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Firma, dijitalleşme alanındaki yeniliklerinin son adımı olan Kâmil Koç Multimedya uygulamasını yolcularının hizmetine sundu.

Firma tarafından geliştirilen ve özgün altyapısı ile sektörde bir ilklerden biri olan uygulama, kapalı devre bir multimedya sisteminden oluşuyor. Araçlarda bulunan koltuk arkası televizyonlara gerek kalmadan, yolculara, kendi cihazları üzerinden televizyon ve radyo yayınlarına özgürce erişim imkânı sağlıyor.

TV ve radyo yayınlarının yanında, aynı anda internet erişimi de sunuyor

Yapılan açıklamaya göre, seyahat boyunca yolculara eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Kâmil Koç Multimedya uygulamasında; yolcular, aracın Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra cep telefonlarından koltuk arkasındaki QR kodunu tarayarak tv.kamilkoc.com.tr adresine giriş yapıyorlar. Ardından Android veya iOS üzerinden eğlencenin renkli dünyasına kapı aralayan içerikleri kesintisiz izleyebiliyorlar. TV ve radyo yayınlarının yanında, aynı anda internet erişimi de sunan uygulama ile yolcular, 25 ulusal kanalın yanı sıra 14 adet de radyo kanalını kesintisiz bir şekilde takip edebiliyorlar.

“Eğlenceyi kişiselleştiriyor, yolculuğu çok daha keyifli hale getiriyoruz”

Yolculuğu eşsiz deneyime dönüştüren bir yeniliği daha yolcularının hizmetine sunduklarını vurgulayan Kâmil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şunları söyledi:

“Dünya, son yıllarda hızlı bir teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme süreci yaşıyor. Hayatın tüm alanlarında olduğu gibi karayolu seyahat sektörü de gelişen teknoloji ve dijitalleşmeden payına düşeni alıyor. 1990’lı yıllarda otobüslerde VHS kasetlerinden filmlerin izlenildiği günlerden bugün artık multimedya uygulamalarının hayatımıza girdiği bir dönemi yaşıyoruz. 97 yıldır sektörde yeniliklerin öncülüğünü yapan bir firma olarak, biz de bu alanda ilkleri sektöre taşımaya devam ediyoruz. Yeni hayata geçirdiğimiz Kâmil Koç Multimedya uygulaması ile bu alandaki uygulamaları bir adım daha ileri taşıyor ve yolcularımız için eğlenceyi kişiselleştirme imkânı sağlıyoruz.

Kâmil Koç Multimedya uygulaması, TV ve radyo yayınlarının yanında, aynı anda sunduğu internet erişimi ve özgün altyapısı ile rakiplerinden farklılaşıyor ve sektörde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kesintisiz eğlence keyfi sunan yeni uygulamamız yol arkadaşlarımız için uzun yolları çok daha renkli ve keyifli hale getiriyor, yolculuğu eşsiz bir deneyime dönüştürüyor. Şu an için 120’nin üzerinde aracımızda hizmete aldığımız Kâmil Koç Multimedya uygulamasını, önümüzdeki süreçte filomuzdaki tüm araçlarımızda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında arkadaşlarımız, uygulamanın içeriğinin daha da zenginleştirilmesi noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni uygulamamız ile tüm yol arkadaşlarımıza eğlenceli ve keyifli yolculuklar diliyorum. Kâmil Koç olarak, Avrupa’nın en büyük şehirler arası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağımız FlixBus ile bundan sonra da sektöre öncü yeniliklerimizi yol arkadaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.”