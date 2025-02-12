Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ülkede adeta kartpostallık manzaralar yaratıyor. Birçok ilde etkili olan kar, valilikler ve yetkililerden okulların tatil edildiğine dair açıklamaların peş peşe gelmesine neden oldu.

İşte, okulların tatil olduğu iller:

MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Yavuz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Sevgili öğrenciler, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce 13 Şubat Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren Bingöl genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiği yönünde uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağının değerlendirildiğini belirtti.

Bu nedenle yarın için eğitim-öğretime ara verileceğini ifade eden Hatipoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Hatipoğlu, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre gece saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu: Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde ilimizde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününü tatil ilan ediyoruz. Kar yağışının su kaynakları açısından sıkıntılı olan Kırşehir’imize bereket getirmesini diliyor, Cuma günü hepinizi sınıflarınıza bekliyoruz.

AMASYA

Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı:

Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 13 Şubat Perşembe Günü (Yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.

SİVAS

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen karın ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayına neden olabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

KAYSERİ

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 13 Şubat Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartlarısebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu, Damyeri İlk ve Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.