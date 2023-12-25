Kara para aklama, dünyadaki en şiddetli ve istikrarsızlaştırıcı girişimlerin bazılarına fon sağlamak ve onları korumak için kullanılan illegal ve ciddi bir insanlık suçudur. Sizler için kanunu yok sayan kara para aklamaya örnek olaylardan tutun da sistemin nasıl çalıştığına dair bu konuda örnek olaylarla birlikte oldukça detaylı bir analiz hazırladık. Bu makalenin sonuna geldiğinizde “kara para aklama nasıl olur” sorusunun tüm cevaplarını A’dan Z’ye öğrenmiş olacaksınız.

Düzenleyiciler, yöneticiler ve ihbarcılar, kara para aklamanın hem küçük hem de küresel finans kurumları için oluşturduğu ağır riskleri nasıl tespit edeceklerini anlamalıdır. Aşağıdaki kılavuz, bu planları, bunların nasıl çalıştığını ve bunlarla mücadele etmek için konulan yasaları ve girişimleri kapsamaktadır.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara para aklama, yasal bir kaynağa sahip gibi görünen suç faaliyetlerinden kazanılan parayı aklama sürecidir. Paranın biriktirildiği, orijinal kaynağından ayrıldığı, yasal olarak kazanılan fonlarla karıştırıldığı ve ardından orijinal kaynağına geri döndürüldüğü çok aşamalı bir süreçtir.

Kara para aklama, uzun vadeli ve kazançlı herhangi bir suç faaliyetinin işleyişi için çok önemlidir. Suç işlemlerinin çoğu nakit olarak yapılır, çünkü satış noktasında yalnızca nakit ödemelerin izlenemez olduğu garanti edilir. Bununla birlikte nakit, bir yükümlülük haline gelene kadar hızla birikebilir.

Çoğu suç örgütü için kara para aklamanın tek alternatifi, büyük miktarda fiziksel nakit sağlamak ve dikkat çekemeyecek kadar küçük miktarlara bölerek taşımaktır. Bu, kara para aklayan kişilerin olası bir yakalanma durumunda güvenlik görevlileri tarafından ele geçirilen fiziksel nakit stoklarını minimuma indirmek için uyguladığı bir taktikdir.

Gelişmiş güvenlik teknolojileri günlerinden önce bile, kolluk kuvvetleri ve vergi makamlarının dikkatini çekmeden büyük meblağları nakletmek zordu. Son yıllarda kullanımı kolaylaşarak yaygınlaşan veri analizi ve makine öğrenimi, yasa dışı parayı tanımlama görevini daha da kolaylaştırdı.

Birçok suçlu için yasadışı parayı meşru görünecek şekilde maskelemek, uzun süre boyunca büyük meblağlarla başa çıkmanın tek yoludur.

Kara Para Aklama Yöntemleri

Büyük miktarlarda para ticareti içeren hemen hemen her suç, gelirlerin harcanmasını mümkün kılmak için kara para aklamaya bağlı olacaktır. Araştırmaların gösterdiği kadarıyla kara para aklamayla en çok ilişkilendirilen suçlardan bazıları şunlardır:

Genel Dolandırıcılık

Narkotik Kaçakçılığı

Hırsızlık ve Zimmet

Vergi ve Gümrük İhlali

Siber Suçlara

Bu suçlar, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yüz milyarlarca zarara neden oluyor. Sadece gelişmekte olan ülkelerde bile suç faaliyetlerinden elde edilen ve ardından aklamak için ülke dışına aktarılan paranın her yıl 1 trilyon doları aştığına inanılıyor.

Kara Para Aklamada Kullanılan Kurumlar

Kara para nasıl temizlenir biliyor musunuz? Kara para aklama planları birçok farklı şekilde işleyebilse de, en büyük programların çoğu dünya çapında yalnızca birkaç tür kuruma bağlıdır.

Başlıca Finans Firmaları: En büyük bankalar genellikle aynı zamanda en büyük ölçekli kara para aklama planlarının evleridir. Neredeyse dünyadaki tüm bankalar şu anda raporlama gereksinimlerine uymak zorunda olsa da, büyük bankaların işlediği işlemlerin sayısı yasa dışı faaliyetlerin önceden haber verilmeksizin geçmesini kolaylaştırabilir.

Bu, küçük bankaların herhangi bir risk altında olmadığı anlamına gelmez. Küçük bankalar genellikle daha sonra daha ayrıntılı olarak tartışılacak olan, vekillerin başka biri adına para yatırdığı belirli bir tekniği hedef alır.

Kumarhaneler: Birisinin küçük bir miktar parayı, kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden çok büyük bir paraya dönüştürmesinin çok az yolu vardır. Kumar ise birisinin bunu yapabileceği en etkili ve en bilinir yollardan biridir. Bu nedenle, kumar oynamak için çok fazla yasa dışı para kullanılır ve ardından karşı tarafa meşru “kazançlar” olarak aktarılır.

Vergi Cennetleri: Geçmişte olduğundan daha az sayıda olmalarına rağmen, bankaların daha fazla gizliliğe izin verildiği yerler, kara para aklamanın her aşamasında rol oynamaktadır. Aklama planları hazır olana, diğer yerlere daha sessiz bir şekilde dağıtılıncaya veya vergi cennetinin yerel ekonomisiyle harmanlanıncaya kadar para orada saklanabilir. Vergi cennetleri, vergi kaçakçılığı amacıyla varlıklı bireylerin gözdesi olmuştur.

Kara Para Aklama Aşamaları

Kara para aklama şemaları, karmaşıklık ve işlem sırası açısından çılgınca değişiklik gösterir, ancak herhangi bir planın başarılı olması için ulaşılması gereken üç ana hedef vardır: Yerleştirme, katmanlama ve entegrasyon.

Aşağıdaki üç aşama, bu hedeflerin birbiriyle nasıl oynandığına ve tüm miktar aklanana kadar illegal para kadar sürekli bir döngü oluşturduğuna bir örnektir.

Yerleştirme

Yerleştirme, paranın finansal sisteme ilk girdiği aşamadır. Bu adımda, bir bankaya yatırılabilir, mevcut bir işletmenin hesaplarına eklenebilir veya bir işlem olarak gizlenebilir (örneğin, hiçbir zaman sağlanmayan ürünler için).

Yerleştirme genellikle bir dizi normal küçük işlemle elde edilir. Büyük miktarlarda hesaplanamayan nakit para yatırma hatasını yapan suçlular genellikle hemen yakalanır.

Elbette, kara para aklama planlarına teşebbüs eden birçok kişinin geçmiş deneyimleri yoktur ve hangi davranışların güvenlik güçlerinin dikkatini çekeceğini bilmezler. Bu adım, genellikle en riskli adım olarak kabul edilir.

Katmanlama

Katmanlama, yasadışı paranın meşru parayla harmanlandığı veya sürekli harekete geçirildiği aşamadır. Katmanlama genellikle o kadar çok farklı işlem üretmeyi içerir ki aklanan nakit kaybolur. Yasadışı para, kumar oynamak için kullanılabilir, daha sonra hisse senetlerine yerleştirilebilir, daha sonra farklı para birimlerinde karıştırılabilir ve daha sonra hayat sigortası poliçeleri gibi finansal ürünler satın almak için kullanılabilir.

Katmanlama, şemaya bağlı olarak önemli ölçüde farklı şekillerde çalışabilir. Bununla birlikte, tüm şemalarda, katmanlama aşamasının amacı, yetenekli bir muhasebecinin bile yasal işlemlerden gelen parayla aklama için yerleştirilen fonlardan gelen parayı ayırt etmesini zorlaştırmaktır.

Katmanlama genellikle yerleştirmeden daha güvenli bir aşamayken, bu yola başvuranlar acemiyse yine de kolayca yakalanabilirler. Örneğin, yıllardır günde ortalama 5.000 TL işlem yapan bir işletme, birdenbire günde 10.000 TL işlem gerçekleştirmeye başlarsa, güvenlik güçlerinin dikkatini çekebilir ve soruşturma başlatılır.

Entegrasyon

Entegrasyon, paranın meşru ekonomiye yeniden girdiği aşamadır. Para yasal işlerden veya yatırımlardan geliyormuş gibi göründüğünde veya izlenmesi zorlaştığında, para daha sonra daha büyük ölçekli yatırımlara aktarılabilir.

Entegre nakit genellikle lüks varlıklara, mülklere, uzun vadeli yatırımlara ve yeni işlere yatırılır. Gelecekteki kara para aklamayı daha güvenli hale getirmek için kullanılabilecek varlıkları satın almak için entegre nakit kullanılabilir.

Kara Para Aklama Örnekleri

Kumarhane programları, nakit iş planları, smurfing programları ve yabancı yatırım / gidiş-dönüş planları dahil olmak üzere birkaç yaygın kara para aklama türü vardır.

Tam bir kara para aklama operasyonu, tespit edilmekten kaçınmak için para hareket ettirilirken genellikle bu yöntemlerden birkaçını birden içerir.

Aşağıdaki örneklerin her biri, paranın yerleştirme, katmanlama ve entegrasyon aşamasında nasıl davrandığını içerir.

Kumarhane Yöntemi

Kumarhane – Casino yöntemi, parayı oyun yoluyla aktararak çalışır. Para, daha sonra kısa bir süre oynanacak ve daha sonra nakite geri aktarılacak olan casino çiplerine dönüştürülür. Çipler, aklayıcı veya bir vekil tarafından dönüştürülebilir.

Çoğu durumda paranın aklandığı kumarhane, aklayan kişinin ülkesinden farklı bir ülkededir. Bu, her iki ülkedeki kolluk kuvvetlerinin kara para aklama kanıtını ortaya çıkarabilecek kanıtlar toplamasını zorlaştırır.

Yerleştirme: Yerleştirme aşaması, paranın ödemeyi nakit olarak alacak vekile teslim edilmesi ve ardından fişe dönüştürülmesi ile gerçekleşir. Bazı ülkelerde, seyahat acenteleri paketlerinin bir parçası olarak kumarhane çipleri sağlar. Bu paketlerin nakit olarak ödenmesi, parayı elektronik kayıtlar olmadan yerleştirmenin etkili bir yolu olabilir.

Katmanlama: Para kumar yoluyla aklandığında katmanlama aşaması nakit (veya bir aracı aracılığıyla satın alınan çipler) kumarhaneye taşındığında ve kumar oynamak için kullanıldığında gerçekleşir. Çoğu durumda, kayıp riski nedeniyle çok az fiş kumar oynamak için kullanılır. Bunun yerine, çipler birkaç saat kumarhanedeki masalarda kullanılır ve sonra tekrar paraya çevrilir.

Nakde çevrilen makbuzlar, nakdin meşruiyetinin kanıtı olarak kullanılır. Kumarhaneye kaç fiş taşındığına dair bir kayıt yoktur, bu nedenle aklayan kişi makul bir şekilde küçük miktarların taşındığını ve büyük miktarın kazançlardan geldiğini iddia edebilir.

Entegrasyon: Kumarhaneler aracılığıyla aklanan kara paranın entegrasyonu nispeten kolaydır. Kazançlar rapor edildikten ve tüm vergiler ödendikten sonra, para rahatlıkla herhangi bir amaçla kullanılabilir.

Nakit İş Yöntemi

Nakit işi yöntemi, büyük miktarlarda fiziksel paranın aklanması için en klasik yöntemlerden biridir. Günümüzde bile işlemlerinin çoğunu nakit olarak yapan birçok işletme var. Yasadışı nakit, bu işlemlere hızlı bir hızda eklenebilir.

Nakit ticareti yoğun işletmeler aracılığıyla para aklamak, ünlü gangster Al Capone’un da tercih ettiği yöntemdi. Suçlarının yarattığı parayı küçük çamaşırhane imparatorluğundan geçirerek yıllarca müfettişlerden kaçtı. Hatta “Kara para aklama” terimi, onu soruşturan ajanlar tarafından icat edildi.

Yerleştirme: Nakit iş yöntemi için yerleştirme, işletmenin sahibine veya yöneticisine doğrudan nakit ödemeleri içerir. Gün için aklanacak para işyerine getirilir. Birkaç yöntemden biriyle günlük karlara eklenene kadar güvenli bir yerde saklanır.

Katmanlama: Para, araba yıkama ve striptiz kulüpleri gibi nakit işlerinde aklandığında, gün boyunca düzinelerce sahte işlem defterlere kaydırıldığında katmanlama aşaması gerçekleşir. Bu işlemler, sahte müşteriler şeklinde veya yerleştirilen paradan eklenen farkla yasal işlemlere bağlı ekstra hizmetler yoluyla olabilir.

Entegrasyon: Nakit iş yöntemi genellikle parayı günlük kârlar yoluyla alır. Bu plan, paranın biraz yavaş aklanmasını gerektirir ancak bu süreç her gün süreklilikle devam edebileceği için bu da onu parayı aklayan için daha yavaş ama güvenli hale getirir. Vergiler bildirilen kar üzerinden ödenir ve bu sayede para herhangi bir amaç için sorunsuzca kullanılabilir.

Yapılandırma – Smurfing Yöntemi

Smurfing, daha sonra parayı artan miktarlarda yatıran bir dizi ortağa küçük miktarlarda daha büyük bir nakitin dağıtılması uygulamasını ifade eder. Smurfing, birçok ülkede bankaların uyması gereken para birimi raporlama gereksinimlerini aşmak için kullanılır. Birçok iş ortağından gelen küçük miktarlardaki paranın güvenlik güçlerinin dikkatini çekme olasılığı oldukça düşüktür

Yerleştirme: Yerleştirme yöntemi, paranın planlandığı gibi tekrar yatırılacağına güvenilebilecek bir insan ağı aracılığıyla nakdin dağıtılmasıyla başlar. Daha büyük suç örgütlerinin bu stratejiyi kullanma olasılığı daha yüksektir çünkü zaten güvenilir üyelerden oluşan bir ağa sahiptirler.

Katmanlama: Bu tür bir yöntem için katmanlama aşaması, para bir veya birkaç hesaba geri yatırıldığında gerçekleşir. Daha gelişmiş smurfing planları, paranın otomatik tespit edilmesini engelleyecek şekilde yatırılmasını sağlamaya çalışacaktır. Nakit sadece küçük miktarlarda değil, değişen miktarlarda ve farklı aralıklarla yatırıldığı için tespiti neredeyse imkansıza yakındır.

Entegrasyon: Para, hesaba geri taşınırken çekilebilir. Ancak bu planda da tıpkı diğerleri gibi bir güvenlik açığı mevcut. Mevduatlar incelemeye alınırsa, aklayıcı için mevduatın neden yapıldığını açıklamak zor olabilir.

Yabancı Yatırım Yöntemi

Birçok ülkenin Türkiye işletmelerine yatırım yapmasına izin veriliyor ve teşvik ediliyor. Bazı durumlarda, para yasadışı faaliyetlerden gelir ve bu “yatırımı” kara para aklamak için kullanabilirler. Aklayıcı, parayı yabancı yatırımcıya teslim eder ve daha sonra aklayanın kendi işine yatırım yaparak parayı iade eder. Kimilerine göre “yurtdışından para getirmek” olarak basitçe anlatılan bu sistem aslında oldukça karmaşık ve güçlü bağlantılara ihtiyaç olan bir yöntemdir.

Yerleştirme: Yerleştirme, döviz nakit yabancı ortağa teslim edildiğinde gerçekleşir. Başarılı planların çoğunda, aklayan kişinin parayı elinde tutan yatırımcı ile önceden herhangi bir teması yok gibi görünecektir. Tüm niyet ve amaçlar doğrultusunda, para yabancı ortağın malı gibi görünmektedir.

Katmanlama: Yabancı yatırım yoluyla para aklandığında katmanlandırma aşaması, yabancı işletme kendileriyle birlikte yerleştirilen parayı kullanarak meşru işletmeye “yatırım yaptığında” gerçekleşir. Bu yöntem ile aklanan miktarlar genellikle yukarıda bahsettiğimiz diğer programlardan daha yüksektir ancak meşru olmadığını kanıtlamak zordur.

Entegrasyon: Bu plandaki paranın çıkarılması, büyük miktarların taşınabileceği gerçeğine rağmen daha zor olabilir. Bir işletmeye yapılan yatırımlar, o işletme içinde güvenilir bir şekilde kullanılmalıdır. Para, yatırımın ürettiği kârlardan veya yatırım tarafından finanse edilen yüksek yönetici maaşlarından elde edilebilir.

Kara Para Aklama Neden Yasadışı?

Kara para aklamada kullanılan para genellikle diğer suçlarla ilişkilendirilse de, paranın yasadışı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmaksızın kara para aklama kendi başına yasa dışıdır. Birçok ülke, aklamanın neredeyse her türden kazançlı suçla olan ilişkisi nedeniyle kara para aklamayı suç olarak kabul ediyor.

Kara para aklamayı yasaklamayan uluslar, aklama planları için uluslararası etkin noktalar olma riski altındadır. Bu, bölgede daha fazla suçlu faaliyet göstermeye başladıkça kamu güvenliğinin azalmasına yol açabilir.

Kara Para Aklamaya Örnek Olaylar ve Cezası

Kara para aklama her zamankinden daha iyi anlaşılır ve daha kolay tespit edilirken, bu hiçbir şekilde geçmişte kalmış bir suç değildir. Bugüne kadar yargılanan en büyük aklama planlarının çoğu yalnızca son birkaç yıl içinde gerçekleşti.

HSBC Holdings PLC

2012 yılında HSBC, Avrupa’nın en büyük bankalarından biriydi ve yüzyılın en büyük kara para aklama programlarından birinin önemli bir parçasıydı. Banka liderleri, planı kolaylaştırmakla doğrudan bağlantılı olmasa da, bankanın gevşek güvenlik ve raporlama politikalarının, büyük miktarlarda paranın tespit edilmeden hareket etmesine izin verdiği keşfedildi.

HSBC, Sinaloa karteli ve diğer suç örgütleri için yaklaşık 900 milyon dolar aklamak için kullanıldı. Bu paranın çoğunun uyuşturucu kaçakçılığı işletmelerinden geldiğine inanılıyordu.

Kanunen kara para aklama için yeterli izleme sistemleri gerekli olsa da, banka yöneticilerinden hiçbiri gevşek güvenlik önlemleri nedeniyle suçlanmadı. Ancak bankaya ABD’ye yaklaşık 2 milyar dolar para cezası ödemesi ve bir dizi yeniden yapılandırma şartını kabul etmesi emredildi.

Danske Bank

Danimarka Danske Bank skandalı, en son büyük kara para aklama vakalarından biri ve belki de dünya tarihinin en büyüklerinden biridir. Banka üzerinden 2007-2015 yılları arasında 200 Milyar Dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin çoğu bankanın Estonya şubesi aracılığıyla gerçekleştirildi ve Rus ve Azerbaycan kaynaklarından başlatıldı.

Bankanın liderleri birçok ülkede suçlamalarla karşı karşıya kaldı. CEO, Danimarka’da suçlu bulunur ve birkaç eski çalışan, Estonya yasaları tarafından suçlamalarla yüzleşmek için tutuklandı.

Wachovia

Wachovia, 2005 yılında büyük bir kara para aklama soruşturması başladığında ABD’nin en büyük bankalarından biriydi. Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi temsilcileri, banka ile o sırada araştırdıkları uyuşturucu kaçakçıları arasında çok sayıda bağlantı olduğunu keşfetti. Bu soruşturma nihayetinde bankanın yaklaşık 300 milyon dolar kara parayı aklamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Aklanan para, para takasçıları tarafından Meksika’daki hesaplara yatırıldı ve ardından çekildiği ABD hesaplarına aktarıldı ve ardından ABD parasıyla Meksika’ya geri gönderildi. Her iki ülkede de hesaplara fazla inceleme yapılmadı, bu da planlarının sekteye uğramadan yıllarca devam etmesine izin verdi.

Wachovia, müteakip soruşturmada ihmalkar bulundu ve sonunda 123 milyon dolardan fazla para cezası ödemesine karar verdi. Bankaya ayrıca büyük bir yeniden yapılanma talimatı verildi. İç ve dış sorunları olan banka, birkaç yıl sonra Wells Fargo’ya satıldı.

Kara Para Aklamayı Önleme Girişimleri

Kara para aklamanın dünya çapında kapsamı ve ciddiyeti, küresel erişime sahip hükümetler arası kuruluşlar da dahil olmak üzere birçok büyük girişime ilham vermiştir. Bu girişimler, üye devletlere daha etkili yasalar önerme, uluslararası anlaşmalara uyumu teşvik etme ve ihlallere ışık tutma rolünü üstlenir.

Kara Para Aklamayla İlgili Mali Eylem Görev Gücü (FATF)

FATF, kara para aklama ve son zamanlarda dünya çapında terörün finansmanı ile doğrudan ilgilenen önde gelen hükümetler arası kuruluşlardan biridir. Organizasyon, kara para aklamayı önleme yasalarını iyileştirmek ve standartlaştırmak için G7’nin (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) ortak çabasının bir sonucudur.

1990 yılında kuruluş, etkili reformlar için küresel standardı belirlediği yaygın olarak kabul edilen 40 öneriden oluşan bir set yayınladı. Öneriler, ülkelerin kendi sınırları içinde kara para aklamayı önlemek için yasalarında, yaptırım mekanizmalarında ve soruşturma uygulamalarında yapabilecekleri değişiklikleri kapsıyordu.

Örgüt, üye ülkeler arasında daha fazla işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra, uluslararası standartları sergileyen uluslara rahatsız edici bir ışık tutmaya hizmet ediyor.

FATF, küresel kara para aklamayı kolaylaştırdığına inanılan ülkelerin düzenli olarak güncellenen bir kara listesini yayınlamaktadır. Ülkeler, aklayıcılara ve kurumlara olanak sağlamaktan çok güvenli sığınaklar sağlayarak kara para aklama yasalarının uygulanmasını engellediklerine dair kanıt olduğunda bu listeye eklenir.

Geçmişte, bu listeye yerleştirilen ülkeler (ve merkezleri buralarda bulunan işletmeler) yoğun mali baskıyla karşı karşıya kaldılar. Listenin kendi başına yasal bir gücü olmamasına rağmen, reformlar için güçlü bir zorlayıcı güç olduğu kanıtlanmıştır.

Örgüt ayrıca orijinal üyeliğinin çok ötesine geçti. Şu anda otuz altı ülke üye ve çok sayıda uluslararası banka ve kuruluş kendilerini FATF misyonunun gözlemcisi olarak ilan ettiler.

Uluslararası Kara Para Aklama Bilgi Ağı (IMoLIN)

IMoLIN , Birleşmiş Milletler tarafından işletilen bir kara para aklamayla mücadele araştırma kaynağıdır. Bu ağ, kara para aklamanın tespiti ve kovuşturulmasını iyileştirmek için çalışması gereken politika uygulayıcılarına, avukatlara ve kolluk kuvvetlerine destek sağlamak için geliştirilmiştir.

Organizasyon öncelikli olarak yararlı bilgiler, istatistikler ve vaka çalışmaları geliştirmeye odaklanmaktadır. Bu araştırma materyali, yerleşik ve gelişmekte olan ülkeler tarafından kara paranın aklanmasına ve terör örgütlerinin finansmanına karşı en etkili reform önlemlerini belirlemek için kullanılabilir.

Kara Para Aklama İstatistikleri

Kara Para Aklamayı Önleme Girişimleri Bölümü kapsamındaki FATF kuruluşu, kara para aklama istatistiklerinin toplanması ve yayınlanması konusunda liderlik rolü üstlenmektedir.

Her yıl 1,5 trilyon dolar kara para aklanıyor

Gerçek rakamları elde etmek imkansız olsa da, kara para aklamanın her yıl bir trilyon doları aştığına inanılıyor. Bu, altyapı yükseltmeleri ve kamu hizmetleri için kullanılan yerel vergi tabanlarından kaldırılan bir trilyondur.

Kara para aklama planlarında emlak giderek daha popüler oluyor

Aklama planlarının tümü parayı ekonomiden çekmiyor, bazıları gayrimenkulün tekelleştirilmesi yoluyla parayı istikrarsızlaştırıyor. Gayrimenkul, kara para aklayıcıların giderek daha fazla tercih ettiği araçlardan biri haline geliyor.

Kripto para birimleri aracılığıyla aklanan para miktarı 2017 ile 2020 arasında dörde katlandı

2018 ile 2020 arasında kripto para birimi, aklanan 200 milyon dolardan az olan fonu temsil ediyorken günümüzde 900 milyon doların üzerine çıktı. Bu, her yıl aklanan tüm kara paraların istatistiksel olarak küçük bir miktarı olsa da, ilgili miktarın 2021’de tekrar ikiye katlanması bekleniyor.

Sonuç olarak

Aklanan para, dünya ekonomisindeki tüm paranın istatistiksel olarak önemli bir miktarını oluşturur. Bu, sorunu her tür işletme için ve özellikle finans sektörüyle ilgili işletmeler için ciddi hale getirir.

Bu planların nasıl işlediğini, tarihte nasıl yürüdüğünü ve hem uluslararası hem de ABD yasalarının bunlara karşı nasıl kullanıldığını anlamak, herkesin kuruluşlarının ne zaman dahil olabileceğini nasıl tespit edeceklerini anlamasına yardımcı olabilir.