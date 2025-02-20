Ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ile koordineli çalışarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcayan ekipler, 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Marmara Bölgesi genelinde etkisini artıran kar yağışı, Karacabey Belediyesi ekiplerini teyakkuza geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ile de koordineli çalışacak olan Karacabey Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sahada yoğun bir çalışma yürütecek. Özellikle ilçenin yüksek kesimleri olan Yarış, Güngörmez, Dağesemen, Şahmelek ve Örencik Mahalleleri’nde yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyorlar.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşlara seslenerek, "Kar yağışı sebebiyle oluşabilecek aksaklıklar ve acil durumlar için (0 224) 676 86 40 numaralı telefonu arayabilirler" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadeleye hazır

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve mağduriyet yaşanmaması adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlk olarak 24 saat kesintisiz hizmet için nöbet listesini hazırlayan ekipler; 2 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 2 greyder ve 4 adet bekoloder ile yolların açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için gece gündüz teyakkuzda olacak. Mahalle muhtarlarıyla da sürekli iletişim halinde olan Belediye ekipleri ayrıca, ilçenin yüksek kesimlerindeki köy yolları, ana arterler ve kritik yolları öncelikli olarak temizliyor.

Vatandaşlara uyarılar

Kar yağışının devam edecek olması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Acil durumlar için belirtilen numaranın aranabileceğini hatırlatıyoruz. Ayrıca, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve yetkililerle işbirliği yapılmasını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

İletişim ve destek

Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek hızlı müdahalelerde bulunuyor. Karacabey Belediyesi, sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden de bilgilendirmeler yaparak vatandaşların her an yanında olduğunu hissettirmeye devam ediyor. Herhangi bir acil durum veya yardım talebi için vatandaşlar (0 224) 676 86 40 numaralı telefonu arayabilirler.