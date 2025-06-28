Örnek No:55*

T.C.

KARACABEYİCRA DAİRESİ

2024/706 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/706 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Runguçpaşa Mahallesi, 414 Ada ,272 parsel numarada, 204,00 m² alanlı,Arsa vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın 1/6 hissesi satılacak olan taşınmaz. Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaza ilişkin bilgilerin ''...Taşınmaza ulaşım, Emirsultan Cami?nden doğu yönde 221 Nolu Sokak üzerinde yaklaşık 45 m sağda düzgün geometrik yapıdaki 414 Ada, 272 nolu parsele düz arazide ulaşılır. Parsel üzerinde bir zemin, bir normal katlı betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır.Etrafında 4-6 katlı zemin katı mesken olarak kullanılan betonarme binalar bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 40.2142,28.3680 coğrafi koordinat sisteminde ve 28273330 taşınmaz zemin no ile konumlanmaktadır.Bölge genelinde orta ve gelir seviyesine sahip kişiler ikamet etmekte olup Karacabey Orta Okulu?nun 360 m kuzeydoğusunda konumlanmaktadır.parsel tapu kütüğünde her ne kadar ?Arsa? olarak işli olsa da mahalinde ;bir emin,2 normal katlı olarak betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiş olup merdiven korkulukları alüminyum doğramadan imal edilmiştir. Merdivenleri mermer kaplı olup bina dış cephesi dekoratif strafor uygulaması ile kaplı ,üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunup asansör bulunmamaktadır.Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü?nde yapılan incelemede taşınmaza ait 1992/56 nolu dosyası bulunup ;-03.08.1987 tarih 82/40 nolu 80,00 m2 alanlı bir daire için yapı kullanma izin belgesi almış olduğu buna ;-11.07.1990 tarih 102/26 nolu 1.normal kat 1 adet 80,00 m2 alanlı bir daire için düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesi almış olduğu;-17.10.1988 tarih 248/45 nolu yapı ruhsatı almış olduğu tespit edilmiştir.'' şeklinde bildirilmiştir.

TAŞINMAZIN 1/6 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILACAKTIR.

İmar Durumu:Bitişik nizam 4 kat konut alanı sınırları içinde kalmakta olduğu tespit edilmiştir

Kıymeti : 619.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.