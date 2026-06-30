Bursa AFAD himayesinde, Bursa AKUT organizasyonu ve Gürsu Belediyesi AKE ekibinin koordinasyonunda yapılan tematik çalışmaya 30 ekipten 5’er personel katıldı.

Senaryo gereği, bölgede yürüyüş ve tırmanış yapan bir grubun kayalık alanda mahsur kaldığı bilgisi üzerine AFAD, resmi kurumlar, özel ekipler ve STK arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tatbikatta ekipler, kendilerine verilen görev bölgesinde ortak çalışma yürüttü. Kayalık alanda istasyon kurularak yaklaşık 30 metrelik inişle kazazedenin bulunduğu mağaraya ulaşıldı. Mahsur kalan kazazede, sedye ve ipli sistemler yardımıyla mağaradan çıkarılarak güvenli alana taşındı.

Yaklaşık 3,5 saat süren zorlu çalışma sorunsuz şekilde tamamlandı. Tatbikatın ardından ekipler, 2025 yılı Temmuz ayında Kestel ve Gürsu bölgesinde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirerek hatıra korusu oluşturdu.