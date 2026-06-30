İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda son yıllarda meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, Nene Hatun Kavşağı ile İsaören Kavşağına yaklaşık 100 metre mesafede bulunan kontrolsüz kavşaklar araç trafiğine kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan düzenlemeyle sürücülerin kontrolsüz dönüş yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin trafik akışını daha güvenli hale getireceğini ve özellikle çevre yolunda yaşanan kazaların azalmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sürücülerin yeni trafik düzenlemesine uygun hareket etmeleri ve trafik işaret ile levhalarına dikkat etmeleri istendi.