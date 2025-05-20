Karacabey Belediyesi, Çanakkale Gezici Müzesi’ni ilçeye getirerek tarih dolu bir haftaya imza attı. 19-25 Mayıs tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi’nde açık olacak sergi, ziyaretçilere Çanakkale Savaşı’nın kahramanlık ve fedakârlıklarla dolu atmosferini yaşatırken, gençlere tarih bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Karacabey Belediyesi, ecdadımızın kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale Savaşı’nın ruhunu yaşatmak amacıyla, Çanakkale Gezici Müzesi Karacabey’e getirildi. Ergün Koç Kültür Merkezi’nde ziyarete açılan sergi, hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından hafta boyunca ziyaret edilebilecek. Açılışa Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve ilçe protokolü katıldı. Protokol üyeleri, sergiyi gezerek müzedeki tarihi materyaller hakkında bilgi aldı.

"Tarihimizi unutmamak en büyük görevimiz"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, açılış sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale sadece bir zafer değil, milletimizin bağımsızlık uğruna nasıl destan yazdığını gösteren tarihi bir mirastır. Bu mirası unutmamak ve genç nesillere aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Gezici Müze aracılığıyla gençlerimizin ve hemşehrilerimizin bu ruhu daha yakından hissetmesini istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm Karacabeylileri bu anlamlı sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.

Öte yandan Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla ilçeye getirilen Çanakkale Gezici Müzesi, 19-25 Mayıs tarihleri arasında Ergün Koç Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu doğrultuda; 09.00 - 14.00 saatleri arasında öğrenciler, 14.00 - 18.00 saatleri arasında ise vatandaşlar müzeyi ziyaret edebilecek.

Tarih bilinci için önemli adım

Müzede; Çanakkale Savaşı’ndan kalma askeri objeler, üniformalar, mühimmatlar, mektuplar ve döneme ait görseller sergileniyor. Sergi, ziyaretçilere dönemin ruhunu yaşatan etkileyici bir atmosfer sunuyor. Etkinlik, özellikle gençlerin tarih bilinci kazanması ve milli değerlerle bağ kurması açısından büyük önem taşıyor. Karacabey Belediyesi’nin bu tür kültürel faaliyetlere önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.