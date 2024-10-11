Bursa’nın Karacabey ilçesinde yapılan operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı. Operasyonda kaçak alkol, rakı, viski, mastika ve anason yağı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların sağlığını ciddi şekilde etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.

Bu çerçevede, iki ayrı adrese baskın düzenlendi. İlk olarak T.K.’nin (44) Canbalı Mahallesi’nde bulunan ikametine operasyon yapılırken, aramada 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski, 200 gram anason yağı ele geçirildi.

Aynı gün yapılan diğer operasyon ise Ş.İ.’nin (64) Canbalı Mahallesi’nde bulunan ikametine gerçekleştirildi. Yapılan aramada 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika, 100 gram anason yağı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak T.K. (44) ve Ş.İ. (64) adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.K. ve Ş.İ., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.