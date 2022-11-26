Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Spor Kulübü ile İnegöl Karadeniz Güven Spor Kulübü arasında oynan Süper Amatör Lig maçında taraftarlar polise saldırdı. 1 polis memuru bir futbolcu yaralandı.

Olay Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig B Gurubunda mücadele eden Gürsu Yenidoğan Spor ile İnegöl Karadeniz Güven Spor arasında oynanan maçta ev sahibi takım taraftarları hakemin penaltı kararı sonrası sahaya atladı. Müdahale etmek isteyen polis memurlarına saldırdı. Saldırı sonrası bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru polis arabası ile Gürsu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, maç bitiminde taraftarlar sahaya girerek Karadeniz Güven Sporlu oyunculara saldırdı 1 futbolcu hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARADENİZ GÜVEN’DEN SERT TEPKİ; TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Gürsu deplasmanında Karadeniz Güvensporlu futbolculara saldırı sonrası, Karadeniz Güven yönetiminden sert tepki geldi.

Yaşanan olaylar sonrası Karadeniz Güvenspor yönetimi bir basın açıklaması yayınladı.

Olaylarda bir polis ve bir futbolcunun yaralandığını belirtilen açıklamada “Bugün Gürsu’da yaşadıklarımız Bursa futbol tarihinin hafızasına kara leke olarak geçmiştir. Futbolun saha içinde oynandığını unutanlar teknik heyetimiz ve futbolcularımıza resmen taş yağdırdılar. İnsan hayatının kıymetini bilmeyen bu kendini bilmez güruh, görev başındaki bir polis memurunun ve sahada mücadele eden bir futbolcumuzun yaralanmasına neden olmuştur.”

OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Bursa Amatör Futbolunun köklü ekibi Karadeniz Güvenspor olarak bu olayın takipçisiyiz. Elimizde fotoğraf ve videolarla delillerimiz mevcuttur. Sahada futbol oynamaya elverişli olmayan ortamda müsabakanın hakemleri maçı oynatmak için yoğun mücadele vermesine rağmen rakip taraftarlarının saldırıları sonucu, futbol tarihinde kara leke olacak görüntüler ortaya çıkmıştır.“

ŞAMPİYONLUĞUMUZA ENGEL OLAMAYACAKSINIZ

“Korkmayın ellerinizdeki taşlarla sopalarla bizi şampiyonluk yolundan edemeyeceksiniz. Sadece şampiyon olmamıza basit bir engel olacaksınız. Lig uzun bir maraton ve sizleri sahamızda daha misafir edeceğiz.”