Yükseköğretimde kariyer odaklı düzenlenen etkinliklerin öncüsü Kariyer Günü’nün 18’incisi gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden 67 firma, öğrencilerle ve mezunlarla bir araya geldi.

“Kariyer Günü” etkinliğinin bu yıl 18’incisi İstanbul Beykent Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden 67 firmanın insan kaynakları departmanı çalışanları, üniversite öğrencileri ve mezunları ile görüştü.

Kariyer Gününde en önemli öğrencilerden gelen sorunun “Sizi neden seçeyim?” olduğunu ifade eden Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Katılımcı firmaların sorduğu soruları artık öğrenciler firmalara soruyor. Özgüveni yüksek öğrenciler ile istihdamın bir araya geldiği, öğrencilerin iş dünyasındaki fırsatları keşfetmeleri açısından oldukça faydalı bir etkinlik gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da firmalara kendilerini birebir tanıtma şansını yakaladı. Binlerce öğrenci mezun 18’inci Kariyer Günü’ne katılarak geleceklerini planlamak için önemli bir adım atmış oldu.”