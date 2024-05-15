A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin Antalya etabında oynanan ilk maçta Japonya’ya 3-2 yenilerek, 22 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

Milletler Ligi’nin Antalya etabının ilk maçında Türkiye, Japonya ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nda mücadelenin ilk setini Japonya 25-23’lik skorla kazandı. Konuk takım ikinci seti de 25-21 alarak durumu 2-0 yaptı. Bu bölümden sonra toparlanan Filenin sultanları 3. seti 25-23 ve dördüncü seti de 25-20 üstün geçerek skoru 2-2’ye getirdi. Ay-yıldızlılar final setinde rakibine 15-11, mağlup olunca Japonya mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları’nın 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Salon: Antalya

Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Watanebe, Hayashi, Nishida, Yamada, Kojima (L) (Seki, Inoue, Miyabe, Kurogo, Araki, Wada)

Türkiye: Hande, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Cansu, Simge (L) (Ayça, Elif, İlkin, Ebrar)

Setler: 25-23, 25-21, 20-25, 23-25, 15-11

Süre: 2 saat 7 dakika