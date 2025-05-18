BURSA (İGFA) - Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler Voleybol Turnuvası’na Bursa’nın kardeş kentleri olan Kosova’nın Priştina, Finlandiya’nın Oulu, Moldova’nın Çadır Lunga, Ukrayna’nın Vinnitsa, Bulgaristan’ın Plevne ve Veliko Tarnova, Belarus’un Mogilev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa, Slovakya’nın Kösice kentlerinden katılan genç sporcular ve antrenörleri, Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile yemek organizasyonunda buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı programda sporcularla sohbet eden Başkan Bozbey, kentin köklü tarihini ve zengin gastronomi kültürünü anlatarak Bursa’nın lezzetlerini birlikte tattı.

Bursa’nın, tarih boyunca farklı kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir kent olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 8 farklı ülkeden ve kardeş şehirlerden gelen gençlerin Bursa’da bulunmasının çok özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Tam 106 yıl önce, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, 19 Mayıs tarihiyle simgeleştiğini ifade eden Başkan Bozbey, “Bu tarih, Türkiye’de gençlerimizin geleceği temsil ettiği gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ülkemizi gençlere emanet etmiş ve onlara sonsuz bir güven duymuştur. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimize büyük önem veriyoruz. Uluslararası Spor Festivali gibi etkinliklerle Bursamızın dünyayla bağlarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Gençlerimizin spora, kültüre ve sanata yönelmesini destekliyoruz. Onların geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkânları seferber ediyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz U-16 Kızlar Voleybol Turnuvamız da bunun anlamlı bir örneğidir” dedi.

Turnuvaya katılan her gencin, yalnızca sporla değil, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik ruhuyla da bu değerleri yaşattığını dile getiren Başkan Bozbey, gençliğe inandıklarını ve güvendiklerini söyledi.

Daha sonra Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey tarafından genç sporculara ve antrenörlerine hediye takdim edildi.