Fatih Belediyesi, Karınca El Emeği Eğitim Birimi, Silivrikapı’da düzenlediği ‘Kırk Yama’ atölyesi ile katılımcılara geri dönüşüm bilincini artırma ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Fatih Belediyesi bünyesindeki Karınca El Emeği Eğitim Birimi, Silivrikapı’da düzenlediği ‘Kırk Yama’ atölyesi ile katılımcılara geri dönüşüm bilincini artırma ve el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Atölyede, kullanılmayan kumaş parçaları figürlere dönüştürülerek geri dönüşümün önemine dikkat çekiliyor. Katılımcılar, evlerinden getirdikleri eski kumaşları çeşitli tekniklerle kesip biçerek yeniden değerlendiriyor. Bu süreç, hem dikiş ve tasarım becerilerinin gelişmesine hem de kullanılmayan tekstil ürünlerinin yeniden hayata kazandırılmasına katkı sağlıyor.

“Toplumsal sorumluluk bilincimizi artırmayı hedefliyoruz”

Kursiyerlerin aynı zamanda bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları, sosyal ortam oluşturduklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Karınca El Emeği Eğitim birimimiz olarak ‘Kırk Yama’ atölyemizde geri dönüşüm bilincimizi artırmayı ve el becerilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda eski kumaşları figürlere dönüştürerek hem çevreye katkıda bulunuyor hem de özgün eserler ortaya koyuyoruz. Bu tür etkinlikler ile vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeyi diliyoruz” şeklinde konuştu.

Katılımcılar, Atölye sonunda tasarladıkları figürleri evlerine götürürken Fatih Belediyesi tarafından hazırlanan katılım belgesini almaya hak kazanıyor.