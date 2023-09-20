Karpuzun faydaları, özellikle yaz aylarında çok daha merak edilen bir konudur. Yaz ve bahar aylarında ortaya çıkan birçok meyve gibi karpuz da hem taze hem de bol vitamin içeren bir meyvedir.

Meyveler, her zaman için kendi mevsimlerinde tüketildiğinde ve taze tüketilmeleri durumunda vitamin konusunda gerçek fayda sağlarlar. Aksi halde mevsiminde tüketilmeyen meyvelerden pek verim beklemek mümkün olmaz. Yaz aylarında ise vazgeçilmez bir meyve olan karpuz, taze taze tüketildiği için birçok fayda sağlar. Karpuzun faydaları, vücudun birçok fonksiyonuna etki ederken; gerek çekirdeğiyle gerek kendi meyvesiyle gerekse de kabuğuyla karpuzun her şeyiyle faydalı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Karpuzun İçeriği Vitaminler ve Besin Değerleri

Karpuzun İçerdiği Vitaminler

Karpuzun içerdiği vitaminler, vücudun birçok sistemine olumlu yönde katkı sağlar. Karpuz, oldukça yüksek su oranı içerir. Hatta karpuzun %90 civarında su olduğu bilinir. Bu yüzden enerji bakımından çok düşük olduğu söylenebilir. 100 gramlık bir karpuzun içerisinde yaklaşık 30 kilokalori enerji mevcuttur. Yani, bir porsiyon karpuzun içerisinde ortalama 60 ila 80 kilokalori arasında enerji olduğu rahatlıkla söylenilebilir.

Ayrıca bir porsiyon karpuzun içerisinde 16 gram karbonhidat, 0.6 gram protein, 0.2 gram yağ mevcuttur. Vitamin ve mineral açısından da oldukça zengin olan karpuz, bir porsiyon için C vitamini gereksiniminin %28’ini karşılar. A vitamininin %24’ünü, potasyum minerale olan ihtiyacın %6’sını, magnezyum gereksiniminin %2’sini ve B grubu vitaminlere olan gereksinimin %4’ünü karşılayan karpuz, karotenoidler açısından da son derece zengin bir meyvedir.

İçerisinde birçok besin değeri barındıran karpuzun tam olarak faydaları nelerdir? Karpuz tüketimi neye iyi gelir?

Karpuzun Faydaları

Karpuzun faydaları birçok vücut sistemine olumlu yönden etki ederken, genel olarak vücut sistemlerine olan olumlu etkileri şu şekilde sıralanabilir: