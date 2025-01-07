Maçtan dakikalar

10. dakikada Koita kanattan ilerleyip ceza sahası çizgisinin gerisinden uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Savunma kale önünde topu uzaklaştırmayı başardı.

19. dakikada Murat Paluli’nin sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pritchard kaleyi hedef aldı. Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı.

20. dakikada Joao Mario’nun sağdan ortasında ceza sahası içerisindeki Rafa Silva gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahasına girdi. Sert şutunda top dışarıya çıktı.

35. dakikada Emrah Başsan’ın sağdan kullandığı serbest vuruşta defansa çarpan top kaleci Mert Günok’ta kaldı.

50. dakikada Joao Mario’nun sol kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde Uduokhai’nin kafa vuruşunta top kaleci Nikolic’te kaldı.

53. dakikada ceza yayı önünden Emrah Başsan’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu çelmeyi başardı. Sağa açılan topu takip eden Garry Rodrigures’in şutunda Mert bir kez daha topa müdahale etti ve kornere çeldi.

69. dakikada Koita ceza sahası içerisinde sert şutla topu kaleye gönderirken direkten döndü. Uğur Çiftçi’nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahasında kaleci Mert’ten sıyrılan Koita, topu kontrolünü sağladıktan sonra pasını Uğur Çiftçi’ye aktardı. Sol çaprazdan boş kaleye topu gönderen Uğur’un şutunda top direkten oyun alanına döndü ve kaleci Mert topun sahibi oldu.

89. dakikada Gedson Fernandes’in derinlemesine pasında topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic’te kaldı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

NG Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Muhammed Sinan Kaya dk. 88), Charisis, Emrah Başsan (Emre Gökay dk. 59), Pritchard (Oğuzhan Aksoy dk. 73), Garry Rodrigues (Bekir Turaç Böke dk.73), Koita (Turgunboev dk. 88)

Yedekler: Arda Endursun, Özkan Yiğiter, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva (Rashica dk.82), Ernest Muçi (Mustafa Emrah Hekimoğlu dk.73), Joao Mario (Salih Uçan dk. 82), Semih Kılıçsoy (İmmobile dk.73)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Emirhan Topçu, Onana

Teknik Sorumlu: Halim Okta

Gol: Silva (dk. 20)(Beşiktaş

Sarı kartlar: Charisis, Radakovic, Bekir Turaç Böke, Turgunboev (Sivasspor), Masuaku (Beşiktaş)