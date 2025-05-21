Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol konforunu artırmaya yönelik parke tamiratı ve yeni parke imalatı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, Maşukiye Mahallesi’nde Karani, İncirli ve Alabalık sokaklarında toplam 2 bin 700 metrekare parke imalatı gerçekleştirildi. Yeni yapılan parke yollarla bölgedeki ulaşım standartları yükseltilirken, altyapı çalışmalarıyla da uzun ömürlü bir kullanım hedeflendi.

Ayrıca ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Barış Sokak’ta da bozulan zeminlerde parke tamiratı gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin Keten, Melek ve Ayaz sokaklarında toplam 3.000 metrekarelik alanda parke tamiratı yapıldı. Zamanla deforme olan zeminlerin yenilenmesiyle birlikte hem estetik görünüm sağlandı hem de ulaşım daha konforlu hale geldi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemizin her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan bölgelerde parke tamiratı ve yeni parke döşeme işlemlerini titizlikle sürdürüyor. Kartepe’miz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.