Kartepe’de düzenlenen yarıyıl şenliğinde minikler gönüllerince eğlendi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik çerçevesinde, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde minikler ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı.

Yarıyıl şenliğinde minikler ahşap obje boyama, teraryum ve telefon aksesuarı tasarlama, mandala, yüz ve tuval boyama, sosis balon atölyelerinde yeteneklerini gösterdi. Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kurbağa Prens" ve "Ceviz Adam Müzikali" ile de çocuklar doyasıya eğlendi.