Kocaeli’de 16 bin 800 metrekarelik alanda inşa edilecek olan 12 blok ve 144 daireli "Kent Konut Kartepe Evleri" projesinin ihalesi, 16 Haziran’da yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş., kente değer katacak yeni bir konut projesini daha hayata geçiriyor. Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde yaklaşık 16 bin 800 metrekarelik alanda inşa edilecek olan "Kent Konut Kartepe Evleri" projesi, 12 blok ve 144 daireyi kapsıyor. Bu dev projenin ihalesi 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Modern yaşam alanları sunacak olan bu yeni proje, Kent Konut’un kente kazandırdığı kaliteli ve erişilebilir konut üretme vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor. Kent Konut Kartepe Evleri, hem konforlu yaşam imkânı hem de yatırım değeriyle bölgenin cazibe merkezi olmaya aday konumunda. Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan 16 bin 800 metrekare alanda hayata geçirilecek proje, 12 blok ve 144 daireden oluşacak. "Kent Konut Kartepe Evleri" projesinin ihalesi 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.