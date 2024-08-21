Bursa Gürsu ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki zihinsel engelli erkek çocuğu Abdurrahman Becruk kayıp olarak aranıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde evden çıkıp giden ve geri dönmeyen 14 yaşındaki zihinsel engelli Abdurrahman Becruk için ailesi seferber oldu.

Edilen bilgilere göre, Abdurrahman Becruk, en son Bursa Gürsu Metro İstasyonu'nda görülmüş.

Kaybolduğu sırada üzerinde kırmızı bir tişört ve mavi pantolon bulunan Becruk'u görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya 0 (535) 288 29 16 nolu telefon numarasını aramaları istendi.