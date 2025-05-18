"Sabah Namazı Buluşmaları" kapsamında bu kez Küçükelmalı köyünü ziyaret eden Kaymakam Kahraman, köy camisinde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu buluşmaya İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik de eşlik etti. Namaz sonrası cemaatle sohbet eden Kaymakam Kahraman, köy halkının talep ve önerilerini dinleyerek devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı.

İlçe Müftüsü Gedik’in yaptığı kısa sohbetin ardından yapılan dualarla program sona erdi. Küçükelmalı sakinleri, samimi atmosferde gerçekleşen bu anlamlı buluşma için Kaymakam Kahraman’a teşekkür etti.

Kaymakamlığın sosyal projeleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen bu buluşmalar, vatandaş-devlet ilişkilerini pekiştirmeye devam ediyor.