Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca’da doğalgaz ihtiyacı bulunan mahallelerde altyapı çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca’da yapılacak doğalgaz yatırımlarıyla ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı. Doğalgaz firması yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Kaynarca’da doğalgaz ihtiyacı bulunan mahallelerde 2025 yılında altyapı çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başkan Alemdar, bölgeye verdikleri bir sözün daha yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Alemdar, yatırımın hayırlı olmasını temenni ederek, Sakarya için gayretle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Alemdar, seçim öncesi Kaynarca’da doğalgazla ilgili talepler aldıklarını ve yerine getireceklerinin sözünü verdiklerini ifade ederek, “Seçim döneminde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gayretle çalışıyoruz. Altyapı alanındaki yatırımları tek tek takip ediyoruz. 2025 yılında Kaynarca ilçemizde büyük bir doğalgaz hamlesi gerçekleşmesi için doğalgaz firması yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimiz neticesinde Şeyhtımarı ve Gaziler’den başlayan çalışmaların devamında, etüt ve fizibilite çalışmalarına hız verilecek. Yeşilova Mahallesi ve çevresindeki mahallelerden başlanarak 2025 yılı boyunca Doğalgaz yatırımlarını Kaynarcalı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Hayırlı olsun” dedi.