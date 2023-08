Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Ana Lig Yarı Final müsabakalarında şampiyon oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 04-06 Ağustos tarihleri arasında Sivas-Balıkesir-Karabük-Elazığ illerinde düzenlenen Ana Lig Yarı Final Müsabakalarına damga vurdu. Bayan masa tenisi takımı, Sivas ilinde oynanan müsabakalarda şampiyon olurken Ferdi müsabakasında Ayten Ceren Kahraman birinci, Hatice Ravza Gülce ise 4. oldu.

Başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Birçok tarihi başarılara imza atan sporcularımızı bir kez daha tebrik eder, başarılarının devamını dilerim ” ifadelerini kullandı.