ANAMOB 2023 En İyileri Ödül Töreni’nde konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri mobilya sektörü hakkında bilgi vererek, "Mobilya üretiminde Türkiye'de 1 numarayız. Şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı kapsamında düzenlenen Gala Yemeği ve ANAMOB 2023 En İyileri Ödül Töreni’ne katıldı.

Geçen ay kapı, pencere ve aksesuarları alanında başarılı bir fuar düzenlediklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bu hafta da 172 firmamızın katılım sağladığı ve 61 ülkeden alım heyetini ağırlayan, Anadolu’nun en büyük mobilya fuarını şehrimizde düzenliyoruz. Şehrimiz son zamanlarda uluslararası organizasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bundan sonraki süreçte de el ele verip birlik beraberlik içerisinde, hem sanayimizi hem de şehrimizi tanıtmaya gayret edeceğiz” dedi.

Kayseri mobilya imalatı hakkında bilgi veren Büyüksimitci, Türkiye’de üretilen, 2 sandalyeden1’i, 10 kanepeden 7’si, 4 bazadan 1’i, 4 oda takımından 1’i ve 2 yaylı yataktan 1’i Kayseri’de üretiliyor. Kayseri olarak mobilya imalatında, 600’ün üzerinde firmamız ve 28 bine yakın çalışanımızla Türkiye’de 1. sıradayız” dedi.

Mobilya yan sanayisi hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, “Ana girdiler itibariyle yataklık/döşemelik kumaş, keçe, sünger, yay ve kapitone üretim rakamlarına bakıldığında yine benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye’de üretilen, yataklık/döşemelik kumaşın yüzde 18’i, keçenin yüzde 45’i, süngerin yüzde 33’ü, helezon yayın yüzde 84’ü ve kapitonenin yüzde 10’u Kayseri mobilya yan sanayi tarafından üretilmektedir. Bu oranlar bize mobilya yan sanayimizin de Türkiye’nin lideri konumunda olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Kayseri’nin sektörün en büyüklerini bünyesinde barındırdığını ifade eden Büyüksimitci, Türkiye’de 20 büyük mobilya üreticisinin 11’inin Kayseri’de olduğunu, yine 2022 verilerine göre, İSO ilk 500’de yer alan 17 firmanın 3’ünün mobilya sektöründe faaliyet gösterdiğini açıkladı.