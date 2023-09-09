Bir alışveriş merkezi önünde, akıl almaz bir motosiklet hırsızlığı anı kameralara yansıdı. Maskeli toplamda beş çocuk, motosiklet çalmaya kalkıştı. Hatta çalma girişimleri sırasında kaza yapmalarına rağmen, hırsızlık planlarından vazgeçmediler.

Olay, park halindeki motosikletin çevresinde toplanan bu çocuk grubunun hareketlerini gözler önüne seren bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan bu şaşırtıcı görüntülerde, bu beş kişilik grup, motosikleti yerinden oynatmak için yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 30 saniye boyunca, çocuklar motosikleti kamyonetin yanından çekmeye çalıştılar. Dört çocuk, motosiklete binmeye çalışırken, bir diğeri de motosikletin ön tekerine çıkmaya çalıştı.

Talihsiz bir anı yakalayan kamera, motosikleti sürmeye çalışan çocuğun yanlışlıkla gaza basmasıyla birlikte, teker üzerindeki çocuğun savrularak yere düşmesini gösteriyor. Ancak bu kazaya rağmen, bu hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaşmaya kararlıydılar. Devrilen motosikleti kaldırıp çaldıkları motosiklet ile hızla kaçtılar.

Motosikletin sahibi olan Mehmet Bozok, hemen emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, bu şüphelileri bulmak ve adalete teslim etmek için yoğun bir arama çalışması başlattılar.