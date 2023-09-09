İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, 11, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde öğrencilere halk otobüslerinden ücretsiz ulaşım sağlayacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bayram, "Bursa Büyükşehir Belediyemizin aldığı karar ile 11 -12 ve 13 Eylülde tüm öğrencilerimiz İNULAŞ’a bağlı halk otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanacaktır binişler de kart okutulacak fakat kartlardan bakiye düşmeyecektir değerli öğrencilerimizin bilgilerine sunulur yeni eğitim öğretim yılının başarılarla dolu bir dönem olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Seher Yaşa