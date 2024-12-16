Gölcük’te Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı dolayısıyla "Tarihin En Soğuk Günü" konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide konuşan Kazım Karabekir’in 83 yaşındaki kızı Timsal Karabekir, babasının hem iyi bir asker hem de vicdanlı biri olduğuna dikkat çekerek, "Savaşmışız ama düşman evlatlarına bile kıyamazdı. Ermenilerin bıraktığı yetim evlatlara kucak açardı. Özellikle ’Kız çocuklarının okuması için elinizden geleni yapacaksınız’ derdi. Bu da bizde bir aile geleneği haline dönüştü" dedi.

Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenen söyleşiye, Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir katıldı.

"Bu toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlar bu toprakları vatan haline getirdiler"

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Devletlerin tarihinde büyük zaferler olduğu gibi mağlubiyetler de olur. Bu toprakları vatan haline getirirken verilen mücadele çerçevesinde çok sayıda şehit verdik. Bu toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlar bu toprakları vatan haline getirdiler. Sarıkamış Harekatı büyük bir harekat. Şehidin sayısı bir olsa da bin olsa da aynı. Bu vatanda özgür bir şekilde yaşayabilmemiz için mukaddesatımız için canlarını seve seve feda ettiler. Devlet milleti ve vatanı koruyan bir kurumdur. Bu uğurda daha önce yaşanan zor şartları anlatımlarla idrak edeceğiz. Bundan sonra yaşanabilecek hadiselerle ilgili olarak tedbirimizi alacağız. ’Geçmiş yaşandı bitti’ diye bir hadise yok. Ben başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere bu toprakların aziz vatanımız olması için hayatını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimize yine Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

"Düşman evlatlarına bile kıyamazdı"

Sarıkamış Harekatı söyleşisindeki konuşmasına, Kazım Karabekir’in iyi bir asker olduğuna değinerek başlayan Timsal Karabekir, "Ben babamı dolu dolu 7 yıl gördüm. 7. yaş günümde ani bir ölümle kaybettik. Babam bize çok şefkatli bir baba oldu. Bizden önceki 6 bin evladına da çok iyi bir baba olmuş. Bu baba olduğu dönemde gerçek bir evladı yok. Babam özellikle çocuklara kıyamazdı. İmanlı bir baba. Savaşmışız ama düşman evlatlarına bile kıyamazdı. Ermenilerin bıraktığı yetim evlatlara kucak açardı. Özellikle ’Kız çocuklarının okuması için elinizden geleni yapacaksınız’ derdi. Bu da bizde bir aile geleneği haline dönüştü" diye konuştu.

"Sarıkamış, gariban köy çocuklarının savaşı"

Sarıkamış Harekatı’nın araştırmak için çok mücadele ettiğini söyleyen ve aynı zamanda kendisi de Sarıkamışlı olan Prof. Dr. Binnur Sönmez, "Sarıkamış Harekatı çok ilginç. Çanakkale Savaşı hakkında istediğiniz kadar materyal bulabilirsiniz ama Sarıkamış öyle değil. Sarıkamış, gariban köy çocuklarının savaşı. Subayların bile okuma yazma bilmediği bir ordu düşünün. Hatıralar, fotoğraflar yok. Hiçbir şey saklanmamış Sarıkamış’ta. Silahlar, tüfekler, top parçaları, giysiler, mermiler bu tür malzemeleri topladım Sarıkamış Müzesi’ne emanet etmek üzere bekliyorum" şeklinde konuştu.

Söyleşi sonrasında Başkan Sezer ve davetli protokol tarafından Prof. Dr. Sönmez ve Karabekir’e günün anısına hediyeler takdim edildi.