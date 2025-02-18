

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Kozağacı Vadisi'nde kömür çıkarma ve işletme amacıyla açılan ihale, bölge halkının ve çevre örgütlerinin tepkisine sebep oldu. Bölgenin tarımsal üretim, kırsal turizm ve içme suyu havzası açısından stratejik bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurularak konu TBMM gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın konuyla ilgili soru önergesini cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından Bursa ilimizin Keles ilçesinde yer alan sahanın, milli ekonomimize kazandırılabilmesi amacıyla ihale edilmesi planlanmış olup, devam eden süreçte ihale iptal edilmiştir. İptal kararı Kozağacı Vadisi'nin doğal yapısının korunması açısından önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA